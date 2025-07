ATTIVITÀ SUBACQUEE Nuoto Pinnato: San Marino agli Europei in Polonia A difendere i colori del Titano: Camilla Sansovini, Emma Bollini, Federico Fabbri e Sofia Fratti.

La squadra sammarinese di nuoto pinnato è in Polonia per partecipare agli Europei. Ad aprire le gare sono state Sofia Fratti e Camilla Sansovini nei 50 apnea. Nonostante la tensione per la prima giornata di gara Camilla Sansovini è riuscita a mantenere il proprio tempo mentre Sofia Fratti abbassa il proprio personale di circa un secondo e mezzo.

Il giorno successivo è stata la volta di Emma Bollini che conferma il proprio tempo nei 100 pinne. Nella giornata di oggi i portacolori del Titano sono tornati in vasca per altre gare. Tutti gli atleti sammarinesi sono riusciti ad abbassare il proprio personale: Camilla Sansovini, Emma Bollini e Federico Fabbri nei 100 pinne e Sofia Fratti nei 40 mono. Domani ultima giornata di gara dove saranno impegnati Sofia Fratti nei 100 mono e Federico Fabbri nei 200 pinne.

