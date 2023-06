Nuoto pinnato: Toccaceli e Conti alla Coppa Italia acque libere

Nella seconda tappa della Coppa Italia acque libere di nuoto pinnato presso al lago San Rocchino, in provincia di Lucca, hanno preso parte 18 squadre, con Aurora Toccaceli e Mirco Conti a rappresentare la Federazione sammarinese nei 1000m pinne. Aurora Toccaceli ha tenuto per tutta la gara un buon passo e ha concluso al quinto posto di categoria e 19° assoluto. Per Mirco Conti 12° posto di categoria. Il 9 luglio l’ultimo appuntamento per i due sammarinesi, che al bacino di Suviana disputeranno la tappa conclusiva della Coppa Italia.

