Nuoto Pinnato: Trofeo Titano nona edizione con sguardo su nuovi progetti

Un bel colpo d'occhio offre la piscina del Multieventi con oltre 200 atleti a darsi battaglia per garantirsi i tempi per il campionato italiano di nuoto pinnato. Sono 12 le squadre partecipanti alla nona edizione del Trofeo Titano, per la prima volta anche la Croazia schiera i suoi nuotatori in vasca a San Marino. Si tratta della prima gara della stagione agonistica di questa disciplina in costante ascesa.

Oltre una ventina gli atleti sammarinesi allenati dai tecnici Fabio Donati e Anna Ballarini: Emma Bollini, Sofia Fratti e Camilla Sansovini hanno già ottenuti i tempi di qualifica per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Teramo dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Sta lavorando per ottenere il tempo anche Federico Fabbri. Al termine del Trofeo Titano, la nuova e avvincente prova a cui parteciperanno le prime 8 delle 12 squadre partecipanti denominata “Titanica” con gare a coppia ad eliminazione diretta. La Federazione Attività Subacquee porge uno sguardo al futuro.

Il Presidente Leonardo Sansovini è in continuo contatto con i presidenti della stessa federazione per programmare e organizzare la prima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati di Nuoto Pinnato. Non c'è ancora l'ufficialità per si lavora alacremente per metterla in calendario per il 2027.









