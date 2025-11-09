ATTIVITÀ SUBACQUEE Nuoto Pinnato: Trofeo Titano nona edizione con sguardo su nuovi progetti Al Multieventi Sport Domus oltre 200 atleti per la nona edizione del Trofeo Titano di Nuoto Pinnato

Un bel colpo d'occhio offre la piscina del Multieventi con oltre 200 atleti a darsi battaglia per garantirsi i tempi per il campionato italiano di nuoto pinnato. Sono 12 le squadre partecipanti alla nona edizione del Trofeo Titano, per la prima volta anche la Croazia schiera i suoi nuotatori in vasca a San Marino. Si tratta della prima gara della stagione agonistica di questa disciplina in costante ascesa.

Oltre una ventina gli atleti sammarinesi allenati dai tecnici Fabio Donati e Anna Ballarini: Emma Bollini, Sofia Fratti e Camilla Sansovini hanno già ottenuti i tempi di qualifica per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Teramo dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Sta lavorando per ottenere il tempo anche Federico Fabbri. Al termine del Trofeo Titano, la nuova e avvincente prova a cui parteciperanno le prime 8 delle 12 squadre partecipanti denominata “Titanica” con gare a coppia ad eliminazione diretta. La Federazione Attività Subacquee porge uno sguardo al futuro.

Il Presidente Leonardo Sansovini è in continuo contatto con i presidenti della stessa federazione per programmare e organizzare la prima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati di Nuoto Pinnato. Non c'è ancora l'ufficialità per si lavora alacremente per metterla in calendario per il 2027.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: