Nuoto: record sammarinese per Giacomo Casadei

Giacomo Casadei protagonista nei 50 rana: il tempo di 29''49 è nuovo record sammarinese e valido per la qualificazione ai Campionati Italiani di categoria. Dopo di lui in vasca Loris Bianchi che ha nuotato i 1500 stile in 16'03''32, tempo leggermente superiore al suo best.

