Nuoto: si riparte dopo le buone prestazioni agli Assoluti di Roma

Nel servizio l'intervista a Luca Corsetti, CT Federazione Sammarinese Nuoto

Il “Settecolli” di Roma è stata la manifestazione principe per il nuoto sammarinese post-Covid e gli alfieri biancazzurri non hanno tradito le aspettative. A partire dalla grande prova di Arianna Valloni, coronata dal sesto posto nei 1500 stile con il personal best abbassato di ben 8 secondi. Oltre a lei buone prestazioni anche per Giacomo Casadei e Loris Bianchi, in linea con i loro tempi. Il CT della Federazione Sammarinese Nuoto, Luca Corsetti, può ritenersi assolutamente soddisfatto. "L'obiettivo era tornare ad avere il ritmo gara e secondo me abbiamo fatto degli ottimi risultati, soprattutto con Arianna" - ha affermato Corsetti.

Un calendario in continua evoluzione quello del nuoto, anche in previsione dell'anno olimpico. Nel frattempo, i ragazzi continuano ad allenarsi – alcuni alla piscina del “Multieventi” ed altri fuori - per raggiungere la migliore condizione possibile. "Il 4 ottobre andremo in altura per 21 giorni" - prosegue Corsetti - "per preparare al meglio la nuova stagione, pensando alle Olimpiadi. La prossima gara dovrebbe essere il 18 dicembre, con i Campionati Italiani di Riccione".

