Nuoto, tris di medaglie: oro Valloni, argento Bianchi e Rebosio

Nel video le interviste a Arianna Valloni, Loris Bianchi e Alessandro Rebosio

Era una medaglia che voleva e desiderava da tanto tempo. E Arianna Valloni l’ha trovata in una delle sue gare, gli 800 metri stile libero. Grande prestazione della nuotatrice biancazzurra che non soffre la pressione - d’altronde, giovanissima, é già stata portabandiera alle Olimpiadi - e infila la gara quasi perfetta, quasi perché si può sempre migliorare. 8.58:89 il crono di Valloni ed é uno splendido oro.

Nella stessa gara, ma al maschile, sorride anche Loris Bianchi medaglia d’argento negli 800 metri stile. E poteva essere un altro oro, sfuggito per questione di centesimi. 8:17.97 contro l’8:17.44 del monegasco Druenne. Resta comunque l’ottima prestazione e un secondo posto assolutamente prestigioso.

E non é finita qui. Il pomeriggio delle finali al National Pool Complex di Malta era stato inaugurato da un altro argento, quello di un esordiente ai Giochi come Alessandro Rebosio. Anche in questo caso poteva essere di un colore diverso quella medaglia, visto lo scarto di appena 23 centesimi con l’oro del lussemburghese Frippiat. Ma il 2:05.54 resta comunque un grandissimo tempo che vale il podio e la prima gioia alle piccole Olimpiadi per Rebosio.

