NUOTO Nuoto, via al 21° Meeting del Titano Tra oggi e domani in gara oltre 650 atleti e paratleti. Tre i sammarinesi presenti, spicca l'argento olimpico Lorenzo Zazzeri.

Edizione n°21 per un Meeting del Titano che, col Mondiale di Doha in programma tra 11 e 18 febbraio, anticipa di un mese rispetto allo standard. In vasca oltre 650 atleti - e paratleti - da circa un centinaio di squadre, provenienti da tutta Italia e da Malta, Inghilterra, Slovenia e Perù.

Tanti gli azzurri presenti: tra questi Lorenzo Zazzeri – argento olimpico a Tokyo nella 4x100 stile e tre volte sul podio iridato – e le medagliate mondiali Costanza Cocconcelli, Ilaria Bianchi e Alice Mizzau. Zazzeri e Cocconcelli – oltre ad Alessandro Raganini e Sonia Laquintana – sono in piena preparazione dei Mondiali di Doha, cosa che ovviamente incide sui tempi registrati.

Stesso discorso per i biancazzurri Loris Bianchi e Giacomo Casadei, oggi impegnati, il primo, nei 400 e 100 stile, il secondo nei 100 rana. Per Bianchi e Casadei anche una sfida nella sfida, considerando che, da qui all'estate, si contenderanno la carta olimpica a disposizione di San Marino in ottica Parigi '24. In vasca per San Marino anche Ilaria Ceccaroni, stamattina impegnata nei 200 stile.

Nel video le parole di Giacomo Casadei, Loris Bianchi e Ilaria Ceccaroni



