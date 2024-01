VERSO PARIGI 2024 Nuoto, via alla "sfida" Bianchi-Casadei: chi a Parigi '24? I due si contendono la carta olimpica a disposizione della Federazione sammarinese: entro fine giugno il verdetto, nel mezzo Mondiali, Italiani ed Europei.

Al Multieventi si è aperto un percorso che porterà a Parigi '24, resta da capire chi, tra Loris Bianchi e Giacomo Casadei, lo ha intrapreso. La Federazione sammarinese ha in mano una carta olimpica e da qui a fine giugno dovrà assegnarla a uno dei due.

Il via alla sfida l'ha dato, in questo fine settimana, il Meeting del Titano: poco rilevante in termini di prestazioni, in quanto a margine della preparazione del Mondiale di Doha, in programma dall'11 febbraio. Lì ci saranno entrambi, Bianchi nei 400 e 800 stile e Casadei nei 100 e 200 rana, lì arriveranno le prime, vere indicazioni.

Poi i campionati italiani a marzo, il Meeting Squalo Blu – di nuovo al Multieventi – in aprile e gli Europei di Belgrado a metà giugno: questi gli eventi in base ai quali si deciderà chi, tra Bianchi e Casadei, raccoglierà il testimone da Arianna Valloni.

Nel video le parole di Giacomo Casadei e Loris Bianchi

