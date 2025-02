NUOTO Nuoto, Zazzeri punta il Mondiale: "Obiettivo vincere, USA favoriti" Lo staffettista azzurro, argento e bronzo nelle ultime due Olimpiadi, mira a ritrovare quell'oro iridato già conquistato a Budapest, nel 2022.

Tra i nazionali italiani presenti al Meeting del Titano spicca Lorenzo Zazzeri, argento e bronzo olimpico nella 4x100 stile libero e oro iridato, nella 4x100 misti, a Budapest 2022. E proprio i Mondiali, in programma a Singapore, sono il grande appuntamento del 2025. "Sono un po' imballato - spiega Zazzeri - siamo sotto un intenso carico di lavoro, quindi queste gare sono importanti per dare uno stimolo allenante al fisico e riprendere il feeling della gara con il nuovo anno. Dovrò essere sicuramente in ottime condizioni ai campionati italiani, tra due mesi a Riccione, per agguantare la qualificazione ai mondiali, però il picco sarebbe luglio durante i campionati del mondo. Lì l'obiettivo è vincere, riuscire a portare questa staffetta sul gradino più alto del podio. Siamo sempre lì e spero tanto che arriverà la volta buona perché questo gruppo se lo merita. L'avversario principale per l'oro mondiale? Stati Uniti come sempre, bisognerà vedere anche il rientro della Russia, le solite, Cina e Australia, però gli americani partono sempre favoriti".

