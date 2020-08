PALLACANESTRO TITANO Nuova formula per la C Silver

Un campionato tutto nuovo per la Pallacanestro Titano. Stessa categoria, la C Silver di Umbria e Marche, ma con formula completamente rinnovata. Al pronti-via ci sono 2 gironi da 8, all'italiana da giocare con partite di andata e ritorno. Quattordici giornate al termine delle quali i gironi si incroceranno e la prima, terza, quinta e settima del gruppo A si scontreranno con seconda, quarta, sesta e ottava del gruppo B e viceversa. Completata anche la seconda fase sarà stilata una unica graduatoria che proietterà le prime otto ai play off. Una post season fatta di quarti e semifinali al meglio dei tre incontri e una finalissima sulla lunghezza dei 5. La vincente otterrà la promozione in C Gold. Post season prevista anche in chiave salvezza, coinvolgerà i club posizionati dal dodicesimo al quindicesimo posto. Le serie incrociate e previste al meglio dei 5 incontri decreteranno salvezza per chi vince e retrocessione in D per le altre. Il campionato 2020/21 nuova formula comincerà domenica 15 novembre. San Marino, con Fossombrone, Urbania, Loreto, Acqualagna, Jesi, Montemarciano e Recanati è stato inserito nel gruppo A.



I più letti della settimana: