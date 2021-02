Nuove idee e tanta passione, i Balestrieri sono pronti a ripartire

Lasciarsi alle spalle un 2020 complicato causa pandemia è il primo intento della Federazione Balestrieri che ha rinnovato il Direttivo e con tanti bei progetti. Da sempre impegnati a rappresentare San Marino nel mondo, i Balestrieri sono pronti a riprendere la loro attività di tradizione e cultura. Nella speranza che il covid molli la presa, a calendario ci sono già gli appuntamenti chiave della stagione. Le Giornate Medioevali, confermate dalla Segreteria al Turismo, l'uscita estiva ad Arbe, il 3 settembre e l'Expo di Dubai.

Una Federazione che tiene viva la tradizione, con un occhio attento al futuro per la sinergia con le scuole, e i tanti ragazzi che si avvicinano a un mondo affascinante e senza età. Il periodo di fermo dovuto ai decreti anti covid, ha portato un gruppo dinamico come quello dei balestrieri a pensare a cosa nuove. Affascinante l'ipotesi di allestire un museo nel quale poter orgogliosamente mettere in mostra cimeli di 70-80 anni di storia del Paese. Materiale che racconta San Marino attraverso la passione dei suoi balestrieri tutti per altro impegnati a titolo volontario e gratuito. Già avviati anche contatti con altre federazioni europee per nuove manifestazioni, collaborazioni, per far in sostanza un pezzo di strada insieme. Attivato attraverso la disponibilità di alcuni membri dell'Associazione Fotoamatori il canale per reperire le immagini più belle delle manifestazioni e del "dietro le quinte". Con gli allenamenti di sbandieratori e musici, riparte l'attività di rievocazione e di programmazione con un elemento di lungimiranza e modernità. Per la prima volta elette in Direttivo due figure femminili.