ATTIVITÀ SUBACQUEE Nuovi istruttori subacquei e apnea per l FSAS

Concluso con successo il corso per istruttori subacquei, organizzato dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee. Il corso, svolto dieci anni dopo l’ultima volta, ha avuto come obiettivo quello di reclutare nuovi istruttori con qualifica riconosciuta a livello internazionale dalla Cmas. I candidati provenienti dalle società affiliate alle Federazione hanno intrapreso un percorso iniziato a giugno e terminato a ottobre con l’esame in mare, preceduto da esami teorici e pratici in piscina.

A far parte della commissione esterna Fabio Fabbri, tecnico di livello della Fipsas e commissario Fsas da oltre vent’anni. Fabbri ha tenuto lezioni su argomenti legati all’istruttore, alle sue responsabilità, come relazionarsi con gli allievi e il giusto approccio per affrontare un corso. Insieme a lui anche Patrizio Giordani, tecnico e istruttore di 3° grado, che ha seguito e preparato i candidati per l’esame finale. Federico Borrillo e Andrea Garavini hanno conseguito la qualifica di istruttori subacquei CMAS di 1° grado; Fabrizio Giacomoni quella di 2° grado e Cristian Frisoni e Joseph Zonzini quella di 3° grado. Emanuel Santolini ha ottenuto il brevetto da istruttore di apnea di 2° grado, mentre Matteo Del Bianco e Luca Ravaglioli - già in possesso del brevetto italiano - hanno ottenuto la qualifica sammarinese Fsas/Cmas. Sempre a dicembre hanno conseguito il brevetto istruttori nuoto secondo livello FIPSAS NP2, Federico Fabbri e Camilla Sansovini con validità nazionale italiana, i due hanno seguito un corso della durata di due mesi con esame finale in Italia.

