Nuovi "personali" per 4 atlete del GPA San Marino

Tanti bei risultati nei meeting di luglio per il GPA San Marino. In quattro migliorano anche il "personale". Negli 800 metri Giulia Orsi ha fermato il cronometro in 2'28''69. L'atleta, seguita dal coach Paola Carinato, ha conseguito il tempo al Memorial Carbonchi di Sasso Marconi.

Al Memorial Cavulli di Imola, sono state le pupille dell’allenatore Davide Molinari a mettersi in luce. Nel salto in alto, Melissa Michelotti supera 1.71 alla prima prova e 1.73 alla seconda prova. L’asticella sale a 1.75m e per poco la venticinquenne sfiora il successo aggiudicandosi la medaglia d’argento. Sui 400 Sofia Bucci riesce a distribuire bene lo sforzo in quinta corsia, sebbene non abbia nessuna avversaria davanti come punto di riferimento e realizza la propria migliore prestazione personale con il tempo di 59’’50.

Al Meeting di San Benedetto del Tronto, è Lucia Casali a balzare a 5.29m, record personale. L'atleta seguita da Eraldo Maccapani conferma il suo trend di crescita.

