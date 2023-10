Nuovi record per gli arcieri sammarinesi all'Europeo a squadre

La Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco è tornata a disputare a distanza di qualche anno il campionato europeo a squadre di arco ricurvo con la partecipazione degli arcieri del Titano, che per la prima volta ha schierato anche una rappresentativa femminile e tre atleti appartenenti agli allievi con Matteo Dragoni, Lucrezia Tura e Vanessa Voltan.

Le ragazze sammarinesi, trascinate da Giorgia Cesarini, hanno stabilito il nuovo record sammarinese a 70 metri, chiudendo in decima posizione finale dopo la vittoria sulle bulgare del SC Robin Hood. Leonardo Tura e Andrea Gualandi, altro debuttante in campo internazionale, hanno composto la squadra maschile insieme a Matteo Dragoni. Proprio gli ultimi due arcieri dopo un inizio in salita sono riusciti a risalire, migliorando il proprio record personale. Al termine della competizione il team di San Marino ha chiuso al sedicesimo posto della classifica finale.

