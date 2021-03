COVID-19 Nuovo Decreto, le regole per lo sport Continua l'attività del Campionato Sammarinese di calcio e dei campionati nazionali italiani.

Nuovo Decreto, le regole per lo sport.

Emanato il nuovo decreto anticovid. Per quanto riguarda lo sport a partire dalle 22 di questa sera fino alle ore 5 del primo aprile, tutte le attività sportive, sia pubbliche sia private, fatta eccezione per quelle degli atleti di interesse nazionale stabiliti dal CONS, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive fatta esclusione per allenamenti e competizioni di calendario nazionale sammarinese o internazionale in precedenza programmate purché senza la partecipazione del pubblico.

È esclusivamente consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto in forma individuale purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona. I bambini al di sotto di sei anni e i soggetti con forme di disabilità possono essere affiancati da un accompagnatore.

