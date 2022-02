MEETING DEL TITANO DI NUOTO Nuovo record nazionale per Giacomo Casadei Esibizione applaudita per gli atleti Special Olympics

Chiusa la 19° edizione del Meeting di Nuoto del Titano con il record nazionale nei 50 rana del sammarinese Giacomo Casadei che ha fermato il cronometro in 29.58 abbassando di tre millesimi il suo personale. Non ha nuotato ai suoi livelli Arianna Valloni. Tempi alti per lei nelle tre specialità: 400, 800 e 1500 stile libero. La Valloni sta procedendo con una preparazione specifica con notevoli carichi di lavoro che le consentiranno di essere in forma tra un paio di mesi, almeno questo il suo obiettivo. La manifestazione ha visto anche la partecipazioni degli atleti Special Olympics in acqua per un'esibizione apprezzata dal pubblico.

