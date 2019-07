Nuovo record personale per Beatrice Santi e Chiara Carabini

Mattinata decisamente positiva per i colori sammarinesi al Festival Olimpico della Gioventù Europea in svolgimento a Baku. Nei 200 stile libero Beatrice Santi ha conquistato il secondo posto in batteria, con il tempo di 2.11.50, nuovo record personale. Non è stata da meno Chiara Carabini nei 100 farfalla. La portabandiera sammarinese ha vinto la sua batteria con l’ottimo tempo di 1.04.88 che la colloca in 30esima posizione su 43 atlete al via. Domani torneranno in vasca Beatrice Santi, impegnata nei 200 misti e Alessandro Rebosio, al via dei 100 farfalla.