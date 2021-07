ATLETICA LEGGERA Nuovo record sammarinese per Beatrice Berti nei 400 ostacoli Primato ottenuto agli Europei Under 23 di Tallin

Nuovo record sammarinese per Beatrice Berti nei 400 ostacoli.

Al via a Tallinn gli Europei Under 23 di Atletica Leggera. A difendere i colori di San Marino Francesco Sansovini e Beatrice Berti che ha esordito firmando il record sammarinese sui 400m ostacoli. Le gare si sono aperte questa mattina, alle 14.00 l’esordio di Beatrice Berti nei 400m ostacoli chiusi con il tempo di 1.02.03 che le vale anche il nuovo record sammarinese. Alle 20.40 sarà il turno di Francesco Sansovini che correrà i 100m maschili. Domattina per entrambi i Titani le semifinali dei 200m, quelli maschili alle 12.35, quelli femminili alle 13.10.

