Obiettivo Andorra 2025

L'ultima partecipazione Montenegro 2019, poi causa covid cancellata l'edizione del 2021, e a Malta 2023 il Volley non era previsto. Per regolamento ogni Stato può scegliere due sport di squadra e i maltesi hanno introdotto il Rugby a scapito della pallavolo.

Questo non ha impedito alla Nazionale Maschile di Volley di continuare il percorso con l'affermazione negli Europei dei Piccoli Stati. La squadra del CT Stefano Mascetti ha chiuso il torneo disputato in Liechtenstein con quattro successi e un solo set perso. In quella occasione non solo è arrivato l'oro ma anche la qualificazione ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra.

Per i biancoazzurri anche la soddisfazione dei premi individuali per Rondelli, Paganelli e Bernardi. E' da qui che vuole ripartire la Federvolley cercando di migliorare ulteriormente con il successore di Masetti, ossia Roberto Pascucci. Il 46enne pesarese è stato notato nel campionato di Serie B alla guida dell'Osimo Volley sua squadra di appartenenza e grazie all'approvazione della società marchigiana, Pascucci sarà chiamato ad espletare il doppio ruolo.

Qualche giorno fa nei campi di beach volley di Rimini il primo approccio la prima conoscenza con parte dei ragazzi che compongono la rosa. Prima della settimana di Andorra 2025 non ci saranno impegni internazionali per la Nazionale di Volley sammarinese. Pascucci terrà d'occhio i ragazzi impegnati con la loro squadra di club nello stessa categoria, poi verranno organizzati stage e amichevoli per avvicinarsi gradualmente ai Giochi di Andorra, obiettivo principale della Federazione.