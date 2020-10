Odissea Covid a Livigno per i nuotatori sammarinesi Arianna Valloni, Loris Bianchi e Giacomo Casadei con il Ct Luca Corsetti

Sono saliti il 4 ottobre a Livigno per la collegiale d'altura delle Nazionali di nuoto di Italia e San Marino. Collegiale, che nella normalità si sarebbe dovuta svolgere dal 4 al 24 ottobre. Tutto secondo copione fino al 18 ottobre, quando scoperta la positività di un'atleta italiano, sono stati fatti tamponi a tutti gli atleti presenti alla collegiale. Tamponi che non hanno lasciato scampo: tutti positivi eccezion fatta per qualche dirigente. I ragazzi della Nazionale sammarinese Arianna Valloni, Loris Bianchi e Giacomo Casadei e il loro Commissario Tecnico Luca Corsetti.





Tutti asintomatici, stanno tutti bene ma da 11 giorni sono isolati nelle loro stanze in un Hotel di Livigno. Martedi scorso, il 27, nuovo tampone per i 4 della Nazionale biancoazzurra e nuova positività accertata. Già da qualche giorno è iniziato un colloquio tra la ASL di Livigno e l' Ospedale di Stato sammarinese per riportare a casa i 4. Domani o al massimo sabato un'ambulanza partirà dalla Repubblica per raggiungere Livigno e riportare a casa atleti e C.T. Tutto coordinato dal Segretario Generale della Federnuoto sammarinese Alfio Pasolini che a sua volta, in questo momento, si trova in quarantena. Un odissea vera e propria per i ragazzi che ripetiamo stanno tutti bene ma che sono chiusi in una stanza d'albergo da 11 giorni.