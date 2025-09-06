Oggi a San Marino il “Giro del Monte”: programma completo e modalità di iscrizione

È scattato il conto alla rovescia per il Giro del Monte 2025, che anche quest’anno punta ad essere l’evento sportivo più amato e partecipato di San Marino. L’organizzazione conferma tutto il programma di sabato pomeriggio 6 settembre con podistica competitiva FIDAL, Corporate Run, Staffetta e camminata/corsa non competitiva aperta a tutti, sul percorso storico di 7 km. Confermato anche lo Skytrail Giro del Monte 9 km 450D+, nei sentieri attorno il Monte Titano, per gli appassionati di trail run!

Era il 1971, quando per una sfida nata tra amici sullo Stradone si svolse la prima edizione del Giro del Monte. Nato da una scommessa vinta 54 anni fa, oggi è entrato nel cuore degli sportivi che si preparano a darsi appuntamento per divertirsi e sfidarsi con il cronometro. Il tracciato, quello storico di 7 km attorno al Monte Titano, attraversa le strade dei centri storici, patrimonio Unesco, di San Marino città e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada Sottomontana.

Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l'organizzazione delle gare giovanili e Special Olympics, all'interno del centro storico, con partenza da Piazza Sant'Agata. Le iscrizioni al Giro del Monte 2025 riapriranno nel piazzale Calcigni, dalle ore 14.00 fino alle 17.00.

Ecco il programma

RITROVO CONCORRENTI E RITIRO PETTORALI: nell’area ospitalità allestita nel piazzale Marino Calcigni (Parcheggio 1A - Via P. Tonnini) 47890 San Marino, sabato 6 settembre, dalle 14:00 alle 17:00.

ALLINEAMENTO CONCORRENTI "SKYTRAIL GIRO DEL MONTE 9 km" (corsa trail su sterrato) in AREA DI PARTENZA: alle 15:45, nel piazzale Marino Calcigni (Parcheggio 1A - Via P. Tonnini);

PARTENZA "SKYTRAIL GIRO DEL MONTE 9 km 450D+" (corsa trail su sterrato): alle 16:00, nel Piazzale Lo Stradone;

GARE GIOVANILI e SPECIAL OLYMPICS: ritrovo dalle 16:00, in Piazza Sant’Agata e partenza alle 16:15.

ALLINEAMENTO CONCORRENTI "GIRO DEL MONTE 7 km" (corsa su strada): alle 17:45, nel piazzale Marino Calcigni (Parcheggio 1A - Via P. Tonnini).

PARTENZA PODISTICA, CORPORATE RUN E CAMMINATA "GIRO DEL MONTE 7 km" (corsa su strada): alle 18:00, nel Piazzale Lo Stradone.

ARRIVO: Nel Piazzale Lo Stradone.

PREMIAZIONI: alle 19:00, nell’area premiazioni, allestita nel Piazzale Lo Stradone.







