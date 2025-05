BASEBALL Oggi San Marino conclude l'incontro con Parma sospeso per pioggia La sfida, valida per il terzo turno, era stata interrotta al terzo inning con gli emiliani avanti 1-0. Playball alle 20

Comincia stasera la settimana sportiva del San Marino Baseball, che affronterà due partite e mezza nel giro di quattro giorni. Le due partite sono quelle regolari del turno di campionato, l'ultimo d'andata della Serie A, in programma venerdì e sabato sul diamante di Serravalle, entrambe alle 20, contro un'avversaria ostica come Macerata. La "mezza" è quella che si riprenderà a giocare stasera, contro Parma. La sfida, gara-1 del terzo turno, era stata interrotta al terzo inning, con gli emiliani in vantaggio per 1-0, quindi è ancora apertissima. Anche in questo caso si disputerà sul diamante di Serravalle, sempre alle 20.

Parma arriva alla sfida da prima in classifica, con 10 partite disputate su 12, così come San Marino, e nove vittorie. La prima sconfitta per la capolista è arrivata nello scorso fine settimana proprio contro Macerata, che invece arriverà a Serravalle con tutti e 12 gli incontri previsti già giocati, otto vittorie e quattro sconfitte, che la piazzano alla terza posizione provvisoria. Secondi sono i titani, con sette vittorie e tre sconfitte e un ulteriore incontro da recuperare, quello sul diamante della Big Mat Grosseto, cancellato per maltempo.



