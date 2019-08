Olimpiadi: Capi Missione a Tokyo per verificare la preparazione dei Giochi

Fra i rappresentanti presente anche il Capo Missione di San Marino Federico Valentini

Mancano ormai 11 mesi all'inizio delle Olimpiadi, e la costruzione degli impianti procede senza intoppi, stando alle parole del vice direttore del comitato organizzativo Yukihiro Nunomura, che ha mostrato ai Capi Missione presenti nella capitale giapponese lo stadio olimpico e le altre strutture che ospiteranno gli atleti la prossima estate, osservando anche i collegamenti tra i vari impianti. Quello che preoccupa maggiormente gli atleti però sono le temperature: durante quest'ultima estate, la più calda degli ultimi 140 anni, sono morte da luglio 101 persone nella sola Tokyo, ma il Capo missione olandese Pieter Van Den Hoogenband, ex nuotatore vincitore di tre ori olimpici,si è detto sicuro che gli organizzatori sapranno risolvere abilmente il problema, e non ha mancato di complimentarsi per il lavoro svolto fino ad ora. Alla riunione erano presenti i rappresentanti di 194 Paesi sui 207 previsti alle prossime Olimpiadi, tra cui anche il Capo Missione di San Marino Federico Valentini.