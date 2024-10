Olimpiadi degli Scacchi: buona prestazione per San Marino, debutta la Nazionale femminile

Alle Olimpiadi degli Scacchi 2024 San Marino ha schierato due rappresentative, presentando per la prima volta anche la Nazionale femminile. Ben 189 squadre nel torneo Open e 180 in quello femminile. San Marino ha dimostrato determinazione e crescita tecnica ultimando il torneo con la vittoria di entrambe le squadre. La squadra maschile, composta per ordine di scacchiera da Nicola D’Amico, Ezio Righi, Danilo Volpinari, Enrico Grassi e Michele Piva, ha affrontato un torneo ricco di sfide, riuscendo a confermare il proprio piazzamento di partenza come testa di serie n. 153.

I risultati di squadra sono arrivati con le vittorie su Antigua & Barbuda, Tanzania, Dominica e Fiji. Tra le prestazioni individuali, spiccano quelle di Danilo Volpinari, con un totale di 4,5 punti su 7 partite e rimanendo imbattuto nelle ultime 5 partite disputate; Michele Piva ha ottenuto 4,5 punti totali ed ha conquistato il titolo di Candidato Maestro FIDE.

La squadra femminile, composta da Maria Anna Biordi, Giulia Lazzarini, Dorina Capicchioni, Cristina Giannini e Mariangela Frisoni ha visto il proprio esordio in questa Olimpiade e ha concluso il torneo in una posizione superiore alle aspettative. Le giocatrici hanno dato prova di tenacia e dedizione, ottenendo 4 pareggi (Saint Kitts and Nevis, Sierra Leone, Djibouti, Saint Vincent and the Grenadines) e 1 vittoria (Repubblica Democratica del Congo).

Maria Anna Biordi, prima scacchiera, ha collezionato 5 punti in 9 partite; grazie alle sue performance ha ottenuto il titolo di Candidato Maestro Femminile FIDE. Giulia Lazzarini, seconda scacchiera, con 3 punti in 9 partite ha vinto partite chiave che hanno permesso alla squadra sammarinese di pareggiare 3 incontri nella fase centrale del torneo.

Dorina Capicchioni, quarta scacchiera, con il contributo di 3 punti in 10 partite è stata fondamentale nella seconda fase del torneo, e può vantare una vittoria con una avversaria già inserita nel ranking internazionale. Anche Cristina Giannini e Mariangela Frisoni sono riuscite a vincere un incontro confermando l’ottima prestazione di squadra.

“Le nostre squadre hanno mostrato grande impegno e spirito competitivo - ha commentato con soddisfazione il presidente federale Ivan Tabarini- . La preparazione ha dato i suoi frutti. Sono orgoglioso dei progressi fatti e del modo in cui i nostri giocatori e giocatrici hanno saputo rappresentare San Marino su un palcoscenico così prestigioso.”

