Olimpiadi, Fabbri: "Sport veicolo di promozione", Forcellini: "Occasione unica per San Marino"

Il Segretario allo Sport ed il Presidente del Cons commentano la consegna della bandiera alla delegazione sammarinese a Milano-Cortina

di Elia Gorini
26 gen 2026

"Lo sport permette di far conoscere sempre di più la Repubblica di San Marino - ha detto il Segretario di Stato Rossano Fabbri in occasione della consegna della bandiera alla delegazione - in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue peculiarità. Io credo che lo sport della Repubblica di San Marino sia veramente un valore aggiunto e che palcoscenici straordinari come quello che ci apprestiamo a calcare, rappresenti un appuntamento straordinario. Tra l'altro doppiamente importante per la sua vicinanza che in qualche modo ci permette di viverlo quasi in casa".

"Ho sempre detto che le Olimpiadi e manifestazioni del genere - ha detto il presidente del Cons Christian Forcellini -  sono un'occasione unica per il nostro paese, un biglietto da visita incredibile che noi dobbiamo sfruttare al meglio. Parteciperemo grazie a Rafael Mini che è riuscito a qualificarsi a questa edizione delle Olimpiadi invernali e come comitato olimpico abbiamo voluto mettere in piedi anche delle iniziative proprio collaterali a quella che è la parte sportiva per far sì che si possa parlare continuamente di San Marino durante tutto il periodo olimpico".



