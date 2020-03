TOKYO 2020 Olimpiadi, Gianni Merlo: "Impossibile un rinvio al 2021, troppi eventi" Il presidente della AIPS è stato per anni inviato della Gazzetta dello Sport

La fiaccola olimpica ha lasciato la Grecia con destinazione Tokyo. Le Olimpiadi restano in programma per fine luglio. Il Cio resiste e per ora prova a non mollare la presa, come ci ha ricordato anche il presidente della Stampa Sportiva Internazionale Gianni Merlo. L'esperienza del numero 1 dei giornalisti sportivi, porta a pensare che nelle prossime settimane potrebbe arrivare una decisione.

L'ipotesi di un rinvio delle Olimpiadi al 2021 come già deciso per gli Europei di calcio, non sembra una soluzione percorribile. Lo sport a “porte chiuse” è una possibilità che Gianni Merlo non prende in considerazione. Sport professionistico e dilettantistico, per Gianni Merlo, saranno gli atleti dilettanti a riprendersi più velocemente.



