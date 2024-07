PARIGI 2024 Olimpiadi, il San Marino Team è arrivato a Parigi

Mancano ancora 2 giorni alla Cerimonia, ma tutto è già ampiamente cominciato. La delegazione sammarinese ha raggiunto Parigi completandosi. I dirigenti hanno viaggiato con Myles Amine, Loris Bianchi, Alessandra Gasparelli, i tecnici. E così per tre settimane la capitale francese diventa capitale del mondo.

E se l'apertura dista 48 ore, c'è già chi debutta domani. È' Giorgia Cesarini che vivrà la prima parte del suo sogno olimpico tirando con l'arco nelle qualifiche buone per il ranking e stabilire così il tabellone eliminatorio della gara olimpica vera e propria. E poi Alessandra Perilli, difende la medaglia di Tokyo, pure lei è a Parigi già da qualche giorno.

Cinque atleti della Repubblica dello Sport pronti per esserci, che è la prima cosa, giocarsela la seconda, sognare la terza. Con le autorità in tribuna, i Capitani Reggenti e i Segretari agli Esteri Beccari e allo Sport Fabbri, le istituzioni accompagnano, accarezzano il vento della storia che a Tokyo ha preso la direzione giusta e che non c'è nessun motivo per il quale debba cambiare.

