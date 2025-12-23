TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:01 Congresso di Stato, bilancio 2025 e agenda 2026: Europa, riforme e cantieri 13:13 Allerta meteo arancione in Romagna: piogge intense, fiumi e mare sotto osservazione 10:27 Commercio ittico in nero, maxi sequestro lungo la costa marchigiana
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Olimpiadi Milano-Cortina: per Mini arriva il minimo anche in gigante, San Marino parteciperà a due gare

Fino a metà di gennaio gli atleti biancazzurri potranno continuare a migliorare le proprie performance in vista dell’ufficializzazione del nominativo

23 dic 2025
Olimpiadi Milano-Cortina: per Mini arriva il minimo anche in gigante, San Marino parteciperà a due gare

Dopo la buona prova di ieri da parte di Matteo Giannini, anche Rafael Mini ha ottenuto oggi il minimo di qualificazione in slalom gigante ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina. Mini, che già aveva centrato l’obiettivo in slalom speciale insieme ad Elia Stacchini, garantisce a San Marino di poter essere al via di entrambe le specialità olimpiche di sci alpino, in programma il 14 e 16 febbraio. Fino a metà di gennaio gli atleti biancazzurri potranno continuare a migliorare le proprie performance in vista dell’ufficializzazione del nominativo che difenderà i colori biancazzurri alle Olimpiadi Internali sulle piste di Bormio.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.