Olimpiadi Milano-Cortina: per Mini arriva il minimo anche in gigante, San Marino parteciperà a due gare

Dopo la buona prova di ieri da parte di Matteo Giannini, anche Rafael Mini ha ottenuto oggi il minimo di qualificazione in slalom gigante ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina. Mini, che già aveva centrato l’obiettivo in slalom speciale insieme ad Elia Stacchini, garantisce a San Marino di poter essere al via di entrambe le specialità olimpiche di sci alpino, in programma il 14 e 16 febbraio. Fino a metà di gennaio gli atleti biancazzurri potranno continuare a migliorare le proprie performance in vista dell’ufficializzazione del nominativo che difenderà i colori biancazzurri alle Olimpiadi Internali sulle piste di Bormio.







