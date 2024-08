Olimpiadi: ottima prestazione per Alessandra Gasparelli che si qualifica per il turno successivo dei 100m

Alle Olimpiadi di Parigi, Alessandra Gasparelli è scesa in pista allo Stade de France per i 100 metri che la velocista sammarinese ha corso con il tempo di 11 e 62 risultando seconda della sua batteria e qualificandosi per il turno successivo in programma alle 12.14.

