PECHINO 2022 Olimpiadi: qualificazione in gigante anche per Tamagnini

A due settimane dalla buona prova ai Mondiali di Cortina, Alberto Tamagnini ha centrato i requisiti per la partecipazione alle Olimpiadi di Pechino nella gara di gigante. In occasione delle gare FIS in svolgimento al passo San Pellegrino, l’atleta sammarinese ha completato la media di 5 gare al di sotto dei 160 punti FIS, requisito che lo proietta alla kermesse a cinque cerchi, come già accaduto un mese fa a Matteo Gatti. Per Tamagnini, sempre in questi giorni, anche due ottime prestazioni in Super G, dove ha ottenuto i suoi migliori punteggi di sempre: 126 e 147 punti FIS.

Non è escluso che possa puntare alla qualificazione anche in Super G, risultato mai raggiunto prima da San Marino, dove però i requisiti sono più stringenti. Matteo Gatti in questi giorni è invece impegnato in altre gare FIS, a Rogla (Slovenia), alla ricerca della qualificazione in slalom speciale. Oggi è incappato in una squalifica nel corso della prima manche, che gli ha precluso il raggiungimento del risultato. Ci riproverà già domani.

