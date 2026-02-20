MILANO CORTINA 2026 Olimpiadi, San Marino fino a 2732 metri con la mostra “Cortina di Stelle” Il Titano presente nella mostra ad alta quota di Fulvio Morella che unisce arte, sport e inclusione.

Il fascino delle Dolomiti, per un vero e proprio viaggio che va oltre ai confini, quasi a un passo dal cielo grazie ai 2732 metri di altitudine del Lagazuoi Expo Dolomiti, sede suggestiva della mostra “Cortina di Stelle” di Fulvio Morella, nella quale anche San Marino ha un posto di primo piano. Un luogo tra cielo e terra, dove lo sport, la cultura e lo spirito olimpico si mescolano anche grazie al valore dell'inclusione. Opere d'arte che diventano fruibili per tutti, per sostenere un concetto ben chiaro, l'essere insieme supera i limiti. La mostra, curata da Sabino Maria Frassà, rientra nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 ed sarà visitabile fino al 5 aprile. Il percorso espositivo, che intreccia 36 tra opere d'arte e cimeli storici, ne comprende anche alcuni che fanno parte del Museo dello Sport e dell'Olimpismo della Repubblica di San Marino, che raccontano valori, imprese e memoria olimpica. C'è la torcia di Roma 1960, per ricordare la prima volta di San Marino alle Olimpiadi. Un esposizione che racconta anche le storie di Renè de Silvestro (portabandiera dell’Italia Paralimpica a Milano Cortina 2026), Moreno Pesce e Francesca Porcellato.

"Vicino ai valori dello sport, ai valori della conquista, ai valori dello sforzo - ha detto Fulvio Morella - per raggiungere metri sempre più alti. Un po' come quest'opera che dice, in braille stellato, è lunga la strada dalla terra alle stelle, quindi è l'idea della montagna verso l'alto, quindi l'idea della conquista, l'idea del trofeo, l'idea della fatica per raggiungere un obiettivo sempre più in alto".

Che cosa vuole lasciare, che eredità vuole lasciare con questa esposizione?

"L'eredità è quella che l'arte deve essere per tutti, quindi il messaggio universale dell'arte è come gioco, gioco che si abbina allo sport e piena condivisione da parte di tutti".

Un viaggio a 2700 metri tra i cicli di opere di Fulvio Morella. Nel contesto di “Cortina di Stelle” anche la straordinaria opportunità di raccontare l'Olimpiade di Rafael Mini insieme al giornalista Alessandro Alciato, tra aneddoti e curiosità con chi alle Olimpiadi è salito sul podio come Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Una piacevole occasione per guardare anche al futuro.

"Importante per noi è esserci, - ha detto il presidente del Cons Forcellini - grazie a Rafael che comunque ha ottenuto questa qualificazione. Noi abbiamo detto la nostra, è stato bravissimo, questa Olimpiade ci è servita sicuramente per far parlare ancora di più di noi, di San Marino, attraverso quelle che sono state anche le imprese, fra virgolette, sportive ma anche extrasportive. Quindi abbiamo creato anche degli eventi collaterali che servissero proprio per far parlare di noi e credo che ci siamo riusciti e ci stiamo riuscendo".

