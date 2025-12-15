Olimpus chiude l’anno col botto a suon di record

Al PalaCasali di Ancona la manifestazione “3° Criterium Nazionale CSEN” e la squadra Olimpus ha approfittato della sua ultima gara annuale per chiudere il 2025 in bellezza, grazie a ottime prestazioni di squadra e tre nuovi record nazionali. Apre le danze Cristian Raschi che sui 600m registra un tempo di 1:40.70 che vale il nuovo record nazionale cadetti indoor, seguito dai buoni risultati sui 60m ragazzi di Stephane Maroncelli, terzo con 8.05, 8.31 per Cristian Burgal Alfaro, 9.04 per Menicucci Nicolò, Karoui Aymen con 9.61 e 9.72 di Mattia Angelini; Menicucci, Burgal Alfaro, Karoui e Maroncelli firmano anche la staffetta 4x200 ragazzi con il tempo di 1.59.50. Grande prestazione anche per Diletta Dimilta, che con 1:46.78 sui 600m porta a casa il nuovo record nazionale indoor cadette, passando invece ai 60m si registrano per le cadette i buoni tempi di Rebecca Oppioli con 8.74, Emma Catani 8.92, Norma Antonini 9.39, Ilaria Zannoni 9.41 e Yasmin Karoui 9.51; sempre sui 60m buone le prestazioni nella categoria ragazze per Annalisa Martelli con 8.72, Virginia Pintus con 8.96, Elisabetta Falchero 9.16, Greta Righi 9.96 e Marilena Iurcu con 10.71.

Sempre nella categoria ragazze grande prestazione e nuovo record nazionale indoor nella staffetta 4x200 di Battelli, Falchero, Pintus e Martelli che con 2:04.75 conquistano il primato. Sui 200m buoni i tempi nella categoria ragazzi per Maroncelli Stephane con 27.30, Burgal Alfaro Cristian con 28.90, Menicucci Nicolò 32.67, Karoui Aymen 33.22 e Angelini Mattia con 33.42; per le ragazze invece si registrano le buone prestazioni di Pintus Virginia con 30.05, Falchero Elisabetta con 31.04, Martelli Annalisa 31.35, Battelli Nicole 33.19 e Iurcu Marilena con 37.18. Chiudono la serie di risultati le seguenti prestazioni: nel salto in alto ragazze Greta Righi ottiene un 1.31 seguita da Nicole Battelli con 1.15, nel salto in lungo cadette vediamo Catani Emma con 4.13, Karoui Yasmin con 3.88, Martina Poggiali 3.65, Ilaria Zannoni 3.64 e Norma Antonini 3.59; la staffetta 4x200 cadette di Catani, Antonini, Poggiali e Oppioli chiude in 2:04.26 e sempre Rebecca Oppioli registra un 29.74 sui 200m cadette.







