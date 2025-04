Olimpus San Marino: allo Stadium i Campionati di Società giovanili e gare assolute

Nel weekend si sono svolti i Campionati Sammarinesi di Società giovanile e gare assolute organizzate dall'Olimpus San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese Atletica Leggera. Oltre 500 atleti presenti allo Stadium e buone prestazioni per i ragazzi dell'Olimpus che hanno conquistato 14 titoli di Campioni Sammarinesi, ritoccando pure due record nazionali: il primo nella staffetta 4x100 cadetti in 47.76, il secondo nella staffetta 4x100 maschile con il 44.32 che è il nuovo primato Under 20.