Olimpus San Marino colleziona diversi primi posti a Cattolica

A Cattolica tante soddisfazioni per gli atleti dell’Olimpus San Marino Atletica, nei 80metri cadette ha vinto Greta San Martini con il tempo di 10.3, sempre negli 80m vittoria di Tommi Genghini in 10.01, Nei 1000m cadetti 1 Il gradino più alto del podio per Rafael Mini con il tempo di 2:59.8: Nella specialità Tetrathlon chiude al terzo posto Cristian Raschi (60M-600M-lungo-peso) mentre finisce 5° Marcello Di cristoforo (600m-60hs-alto- vortex).

Buone anche le prove di Giulia Agostini, Marvin Ronald Gatti, Luigi Di Cristoforo, Alex Capanni, Francesca Chiaruzzi e Chiara Marziali.