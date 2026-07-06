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Olimpus San Marino: Gulini in top 15 sui 200 m agli Italiani under 20, record personale per Ferroni nel salto con l'asta

6 lug 2026
Olimpus San Marino: Gulini in top 15 sui 200 m agli Italiani under 20, record personale per Ferroni nel salto con l'asta

Gianmarco Guilini entra tra i migliori 15 dei 200 metri ai Campionati italiani under 20. A Carole, l'atleta dell'Olimpus San Marino Atletica ha coperto la distanza in 22,56 secondi, nonostante un vento contrario che spirava a 1.9 metri al secondo.

In gara nel fine settimana anche due saltatori con l'asta, Lorenzo Ferroni e Martina Muraccini, impegnati nel settimo "Birrasta - Memorial Gian Paolo Papo Bolondi". Al maschile, Ferroni ha superato i 4.45 metri, ritoccando il proprio record personale, mentre Muraccini ha saltato a 3.25 metri.




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