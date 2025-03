ATLETICA LEGGERA Olimpus San Marino: tre record nazionali ad Ancona

Olimpus San Marino: tre record nazionali ad Ancona.

Olimpus San Marino protagonista al Meeting “Ai confini delle Marche” al PalaCasali di Ancona. Tre nuovi record nazionali: Cristian Raschi nei 600m maschili in 1:41:04, Diletta Dimilta nei 600m femminili in 1:51.30 e la staffetta 4x200 (composta da Marcello De Luca, Federico De Gregorio, Rodolfo Fagnini e Roberto De Luca) con il tempo di 1:45.15. Buoni risultati anche per Rebecca Oppioli (8.81 nei 60m) e Roberto De Luca (11.71 nel salto triplo).

