Oltre 500 atleti al 2° San Marino Open di Taekwondo

L'intervista a Secondo Bernardi, coach della nazionale sammarinese di Taekwondo

Ci sono i numeri a testimoniare la grandezza di un evento che, nonostante sia solo alla seconda edizione, si è già imposto nel panorama nazionale e internazionale del Taekwondo. 511 iscritti al San Marino Open, sforato il limite massimo di 500. E tra i 72 club presenti al Multieventi ci sono ovviamente quelli italiani, c'è il Club Taekwondo San Marino – che si sta togliendo diverse soddisfazioni – e anche squadre provenienti da Austria e Germania. Un torneo che prende tutti, dai 5 ai 50 anni con le varie categorie: Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior.

“Non avremmo mai pensato di raggiungere questi numeri in soli due anni di attività” - ammette Secondo Bernardi, coach della nazionale sammarinese di Taekwondo e nel comitato organizzatore dell'Open - “perché abbiamo presentato l'anno scorso il primo Open di San Marino, dove gli iscritti erano un numero abbastanza esiguo, 120-130 se non erro, però avevamo la sensazione che fosse una gara che interessava tanti club italiani e quindi l'abbiamo riproposto aprendo la competizione anche ai più piccoli di tutti i gradi ed infatti abbiamo fatto il botto quest'anno con 511 iscritti totali”.

Tra l'altro una gara che è diventata internazionale perché ci sono tanti club italiani ma anche altro... “Sì, proprio così, infatti non avremmo mai pensato neanche questo, invece ci sono iscritti diversi club austriaci, diversi club tedeschi e più un'infinità di club italiani che evidentemente con oltretutto atleti che navigano nella nazionale italiana e quindi questo presuppone che la gara di San Marino sia vista come una gara di livello internazionale ormai”.

Tra gli atleti sammarinesi occhio a chi? “Allora oggi hanno combattuto ben otto dei nostri ragazzi e abbiamo portato a casa tre argenti e tre bronzi quindi un risultato di tutto rispetto. Speravo in qualche oro, vi dico la verità, però è chiaro che il livello è molto alto essendoci tanti club italiani di livello comunque internazionale a loro volta. E domani abbiamo altri sei atleti, tutti junior e questo mi lascia ben sperare in qualche buon piazzamento anche per domani”.