Oltre 600 atleti in vasca al Multieventi per il Meeting del Titano.

Il Meeting del Titano è pronto a tornare. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, sabato 19 e domenica 20 febbraio la piscina del Multieventi Sport Domus torna ad ospitare il nuoto ad alti livelli, nel primo significativo test dell’anno in vasca lunga. I numeri della 19esima edizione sono importanti: 96 squadre italiane al via, provenienti dal 16 Regioni italiane, un totale di 623 atleti, 326 maschi e 297 femmine. Tra questi spiccano i nomi del due volte bronzi olimpici, oro ai Mondiali ed Europei, Gabriele Detti e Nicolò Martinenghi e dei medagliati a livello internazionale Luca Dotto, Marco Orsi, Matteo Rivolta, Lorenzo Mora, Leonardo Deplano, Nicolangelo Deplano, Simone Sabbioni e, in campo femminile, Ilaria Bianchi, Silvia Scalia e Alice Mizzau, quest’ultima di casa a San Marino. Al via anche le staffette 4X100 stile e 4X100 salite sul podio alle Olimpiadi di Tokyo, con gli interpreti Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e il già citato Martinenghi. Non mancheranno i portacolori biancazzurri: Arianna Valloni, Loris Bianchi, Giacomo Casadei, Raffaele Tamagnini e Alessandro Rebosio, oltre ai giovani Ilaria Ceccaroni, Carlotta Modula, Sofia Valtancoli, Alberto Guidi e Beatrice Santi. Giocheranno in casa anche gli italiani Lorenzo Glessi (Esercito-Gorizia Nuoto), Matteo Oppioli e Giuseppe Faticati (Gens Aquatica San Marino), che si allenano sul Titano con il direttore tecnico federale Luca Corsetti.

