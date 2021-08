CELEBRAZIONI Oltre il Sogno: le lacrime della Perilli, la simpatia di Berti e l'italiano quasi perfetto di Amine Serata di emozioni nel piazzale del Multieventi Sport Domus dove sono state celebrate le medaglie olimpiche. All'arrivo di Berti, Perilli, e Amine tutti in piedi per una sentita standing ovation

Forse ancora nemmeno loro si stanno rendendo conto di quello che realmente è accaduto. Lo ha detto Alessandra Perilli, lo ha confermato Luca Di Mari, ma un passaggio intorno a questo tema lo ha fatto anche il Presidente del Cons Gian Primo Giardi. Myles Amine Mularoni, Gian Marco Berti, e Alessandra Perilli sono stati accolti al loro arrivo come delle vere e proprie star. Standing Ovation lunghissima e ripetuta, a San Marino uno battito di mani così prolungato forse non c'è mai stato. Serata di luci e colori, e numeri pesanti. Quelli riportati dalle diapositive mostrate al pubblico e commentate dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi, che issano la Repubblica davanti a tutti nel medagliere rapportato alla popolazione e alla delegazione che ha partecipato a Tokyo. 5 atleti 3 medaglie. “L'abbiamo combinata grossa – ha sentenziato il cavalier Luca Di Mari” il quale ha anche detto che sarebbe onorato di continuare il suo lavoro, almeno fino a Parigi 2024 e da questo punto di vista nessuno ha dubbi che non sia ancora lui il CT della Nazionale di Tiro a Volo.

[Banner_Google_ADS]



Davanti al Video Emozionale ha liberato ancora una volta le lacrime Alessandra Perilli ed è ormai l'ennesima. Poche parole ma sempre significative quelle di Gian Marco Berti la sua è una simpatia riconosciuta. Straordinario Myles con il suo italiano americanizzato, si è sforzato con ottimi risultati di rispondere sul palco nella lingua del paese per cui ha combattuto e strappato un bronzo. In inglese riconoscibilissimo le parole del suo tecnico Sergey Beloglazov . Menzione particolare per Arianna Valloni e Paolo Persoglia felici di aver fatto parte di questa delegazione che resterà nella storia. Serata riuscitissima condotta dal Capo Redattore allo Sport di San Marino RTV Palmiro Faetanini e impreziosita dall'elegante esibizione della squadra nazionale Junior e Senior di ritmica della Federazione sammarinese ginnastica, dalla brillante interpretazione dal vivo dell'inno della Repubblica di San Marino eseguito dai docenti e dagli allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese. Sul palco non solo eccellenze sportive, ma anche musicali: in rappresentanza del progetto San Marino United Artists si sono esibiti Alessandra Busignani, in arte Labiuse, e il rapper Irol, che ha dedicato agli atleti un originale freestyle apprezzato anche dal pubblico. Al termine foto ricordo e autografi a chiudere i festeggiamenti .

La serata verrà trasmessa integralmente stasera alle 21:00 su San Marino RTV.

Nel video l'intervista a Gian Primo Giardi, presidente CONS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: