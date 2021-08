CELEBRAZIONI Oltre il Sogno: Standing Ovation per i medagliati di Tokyo Serata di emozioni nel piazzale del Multieventi Sport Domus dove sono state celebrate le medaglie olimpiche. All'arrivo di Berti, Perilli, e Amine tutti in piedi per una sentita standing ovation

Oltre il Sogno: Standing Ovation per i medagliati di Tokyo.

"Oltre il Sogno”, la serata dedicata alle medaglie di Tokyo, si è aperta con l'accensione del fuoco di Olimpia simbolo dei Giochi All'arrivo della delegazione capitanata dal Capo Missione Federico Valentini, tutti in piedi e standing ovation molto sentita. Un lunghissimo applauso ha accompagnato i medagliati Berti, Perilli, Amine alle rispettive postazioni. Le ragazze della ginnastica ritmica con le loro coreografie dedicate ai 5 cerchi olimpici hanno dato il via una serata densa di emozioni, impreziosita dall'Istituto musicale sammarinese che ha intonato l'inno di San Marino. Snello il cerimoniale con le parole del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e quelle del Presidente del Cons Gian Primo Giardi scevre dai canonici protocolli istituzionali.

Commentate due diapositive che issano San Marino al primo posto nel medagliere di Tokyo: rapporto medaglie vinte/popolazione, e rapporto medaglie vinte/delegazione. Applauditissimo il Video Emozionale Tokyo 2020 creato da San Marino RTV. Prima del lungo spazio dedicato ai medagliati, performance di San Marino United Artist con la cantante Alessandra Busignani in arte La Biuse e il rapper Irol. L'arrivo sul palco degli atleti il fulcro della serata con le loro emozioni trasmesse al buon pubblico accorso a Serravalle per applaudirli e idealmente abbracciarli. Al termine consegnati i diplomi olimpici al Capo Missione Federico Valentini, e ai 5 atleti di Tokyo: Berti, Perilli, Amine, Valloni e Persoglia. La serata si è chiusa tra foto e autografi.

