MONDIALI DI SCI Onorificenza dell'Ordine di Sant'Agata a Giovanni Malagò Dai Capitani Reggenti il conferimento al presidente del CONI

Ai Mondiali di Cortina, i Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini e dal Presidente del CONS Gian Primo Giardi, hanno incontrato a Casa Italia, il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda. Nell’occasione, i Capitani Reggenti hanno insignito il Presidente Malagò dell’Onorificenza di Commendatore dell’Ordine Equestre del Magistero di Sant’Agata - uno dei più alti riconoscimenti per la Repubblica di San Marino - per il sentimento di amicizia e di massima collaborazione con il nostro Paese. Alla guida del CONI dal 2013, Giovanni Malagò è membro effettivo del Comitato Olimpico Internazionale e oltre ad aver portato le Olimpiadi invernali a Cortina, in questo periodo sta combattendo la battaglia per una maggiore autonomia dello sport.

