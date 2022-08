TENNIS Onorificenza di Sant’Agata al direttore del San Marino Open, Alessandro Costa

Il segretario allo Sport, Teodoro Lonfernini, ha consegnato l’onorificenza del Gran Magistero di Sant’Agata ad Alessandro Costa, direttore degli Internazionali di tennis San Marino Open. “Con sentimento di grande riconoscenza per il lavoro svolto in questo lungo periodo di più di 30 anni al servizio della comunità sammarinese e per aver contribuito a rendere grande uno degli appuntamenti sportivi più importanti del nostro Paese, certo che il suo impegno continuerà essendo oggi annoverato tra i grandi amici della Repubblica”, si legge sulle pagine social della segreteria. Presente alla consegna anche il presidente della Federtennis, Christian Forcellini.

