Open di San Marino: ecco le coppie che accedono alle pre-qualificazioni dell'Italy Premier Pade

Il Wonderbay è stata una delle 6 sedi in tutta Italia ad aver ospitato il torneo d’accesso al tabellone maschile di pre-qualificazione dell’Italy Premier Padel, torneo con 525.000 € di montepremi che si svolgerà a fine maggio a Roma. Accedono alle pre-qualifiche, in programma al Foro Italico dal 18 al 20 maggio, le coppie finaliste dell’Open di San Marino Andrea Patracchini – Alessandro Cervellati e Federico Galli – Edoardo Sardella. Le pre-qualifiche determineranno due wild card che accederanno al tabellone principale e 4 wild card che saranno al via del tabellone di qualificazioni dell’Italy Premier. Nel femminile le coppie finaliste dell’Open di San Marino che accedono al tabellone di qualificazione del torneo a partecipazione straniera con montepremi di 10.000 €, chi si svolgerà in contemporanea con l’Italy Premier Padel, sono Veronica Vandi – Maria Sole Ugolini e Romana Fede – Veronica Valgimigli. Le qualificazioni per accedere al tabellione principale si svolgeranno il 24 e 25 maggio sempre al Foro Italico.