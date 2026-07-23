INTERNAZIONALI DI TENNIS 2026 Open di San Marino, un torneo che continua a fare la differenza Gli Internazionali di Tennis San Marino Open si confermano anche quest'anno uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate sportiva del Titano

Giunto alla 33ª edizione, il torneo ATP Challenger 125 richiama ancora una volta giocatori di alto livello e giovani talenti destinati a lasciare il segno nel circuito mondiale, Nel corso degli anni il San Marino Open ha visto transitare campioni affermati e futuri protagonisti del tennis internazionale, dimostrando una straordinaria capacità di coniugare tradizione, qualità organizzativa e spettacolo. L'edizione 2026 presenta un tabellone di assoluto valore, guidato da giocatori di primo piano del circuito Challenger, a conferma dell'importanza conquistata dalla manifestazione.

L'edizione 2026 degli Internazionali di Tennis San Marino Open, oltre ai punti ATP, mette in palio un montepremi complessivo di 204 mila euro. Per San Marino l'evento rappresenta molto più di un semplice torneo: è una vetrina internazionale capace di promuovere il territorio, attirare migliaia di appassionati e offrire al pubblico l'opportunità di assistere a tennis di altissimo livello in una cornice unica come il Centro Tennis di Montecchio. Un patrimonio sportivo che, anno dopo anno, continua a crescere in prestigio e a confermarsi tra gli eventi di riferimento del calendario Challenger ATP. Lo scorso vittoria per lo slovacco Lukas Klein.

Nel passato grandi nomi del tennis mondiale si sono aggiudicati questo torneo come Paolo Canè nel 1988, ed ancora il triplete di Potito Starace (2004-2007-2011) le doppiette di Thomas Muster (1993 -1995) Guillermo Perez Roldan (1990-1991) e Juan Antonio Marin (2001-2005) L'albo d'oro testimonia il prestigio del torneo: sul rosso di Montecchio hanno trionfato giocatori che hanno poi raggiunto l'élite mondiale, come Andreas Seppi, Holger Rune e altri protagonisti del circuito ATP. Con la conferenza stampa di presentazione il via ufficiale. Domenica 26 le qualificazioni, lunedi semaforo verde al torneo con le eliminatorie. San Marino RTV seguirà l'evento con le dirette a partire da giovedi 30 luglio. Servizi e interviste in tutte le edizioni del TG SPORT.

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