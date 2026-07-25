TENNIS Open San Marino, Bondioli apre le qualificazioni sul Centrale. Al primo turno spicca Djere - Basilashvili Sorteggiati i due tabelloni. Il principale partirà lunedì pomeriggio. Sicuri due derby italiani: Pellegrino - Caniato e Cecchinato - Agamenone

Open San Marino, Bondioli apre le qualificazioni sul Centrale. Al primo turno spicca Djere - Basilashvili.

Sarà la testa di serie numero 2 delle qualificazioni, l'italiano Federico Bondioli, a inaugurare i turni preliminari del San Marino Open di tennis sul Centrale, domenica, alle 10, contro il ceco Vrbensky. Questo ha deciso il sorteggio effettuato a Montecchio. Lunedì pomeriggio entreranno in gara i tennisti già qualificati al tabellone principale, con la testa di serie numero 1, Facundo Diaz Acosta, che sfiderà un qualificato, mentre Otto Virtanen, dal lato opposto, comincerà contro la wild card Filippo Romano. San Marino Rtv trasmetterà in diretta il torneo da giovedì fino alla finale di domenica.



Il big match del primo turno del tabellone principale sarà tra il georgiano Nikoloz Basilashvili (testa di serie n. 4) e il serbo Laslo Djere, rispettivamente ex numero 16 e numero 27 al mondo nella classifica Atp, mentre il lituano Vilius Gaubas, testa di serie n. 3, sfiderà il francese Luka Pavlovic. Per quanto riguarda gli altri italiani, ci saranno almeno due derby, in attesa dei qualificati: Andrea Pellegrino, finalista nel 2023, sfiderà la wild card Carlo Alberto Caniato, Marco Cecchinato, vincitore del 2013, troverà l'alternate Franco Agamenone. Chiudono il parco degli atleti azzurri Stefano Napolitano, contro il francese testa di serie n. 5 Alexandre Muller, e Francesco Maestrelli, contro l'austriaco testa di serie n. 6 Lukas Neumayer.

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