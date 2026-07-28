Open San Marino, Forti: "Mi sono giocato bene la seconda chance", Compagnucci: "Diaz il più forte che abbia incontrato"

Da perdente a vincente. È il destino potenziale dei lucky loser di un torneo di tennis, un percorso che Francesco Forti ha abbracciato in pieno e, dopo aver perso nell'ultimo round delle qualificazioni, ha eliminato l'argentino Federico Coria - ex numero 49 al mondo - nel primo turno degli Internazionali di San Marino, battendolo in 6-4 6-2.

"Direi che ho giocato un'ottima partita - commenta -, ma mi sentivo già bene dalle qualificazioni. Peccato per la partita di ieri, che comunque è stata una bella battaglia, dove ho avuto chance di vincere più volte ed è girata su pochi punti. Però l'avversario di ieri è stato comunque bravo, soprattutto nel terzo set. Sono stato fortunato a essere ripescato come lucky loser, ho avuto una seconda chance e penso di averla sfruttata al meglio, comunque giocando un buon tennis".

Qua sei praticamente di casa, abiti a Cesenatico. Come ti senti a giocare vicino a casa tua, con amici e parenti che ti vengono a guardare?

"È sempre bello questo torneo, lo gioco dal 2021, da quando ho iniziato a fare l'edizione del San Marino Open. È sempre come sentirsi a casa, mi piace un sacco. Poi mi piace proprio stare qua, è un bell'ambiente, è un bel club e secondo me è uno dei tornei più belli, uno dei Challenger più belli che abbia mai giocato. È sempre molto piacevole venire qua".

Stesso punteggio, ma a parti invertite, per un altro italiano, Tommaso Compagnucci. Anche lui passato dalle qualificazioni, ha incontrato la testa di serie numero 1 del torneo, l'argentino Facundo Diaz Acosta, che ha chiuso la gara in due set.

Partita combattuta, quali sono state le tue sensazioni?

"Le mie sensazioni sono state che meriti di essere la testa di serie numero uno - commenta sinceramente, ridendo -. Sicuramente ha espresso il livello più alto che mi sia mai trovato ad affrontare. Ovviamente è un'ottima esperienza giocare sul Centrale, in una partita di livello così alto, e spero che mi aiuti".

Pensi di tornare qua anche l'anno prossimo?

"Spero di sì, assolutamente".







