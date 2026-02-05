TAEKWONDO Ora Alessandro Giovagnoli sogna il tetto d'Europa: "È molto dura però ci proviamo" Il giovane atleta sammarinese ha raggiunto la settima posizione nel ranking della World Taekwondo Europe nella categoria Junior: un bel passo in avanti in vista dei prossimi impegni. E sullo sfondo il "sogno olimpico"...

Come anticipato nei giorni scorsi, c'è il ranking della World Taekwondo Europe a certificare lo straordinario percorso che sta portando Alessandro Giovagnoli tra i grandi della disciplina, almeno – per ora – a livello giovanile. Nella categoria M-78 Junior il giovane sammarinese si trova al settimo posto con 58 punti, tra i migliori appunto. Un processo di crescita costante per Giovagnoli che ha già conquistato diversi risultati importanti nelle ultime stagioni e ora si sta preparando ai prossimi impegni, a partire dai Mondiali Junior in Uzbekistan in programma il prossimo aprile.

"È particolarmente bella questa sensazione" - ammette Giovagnoli - "perché ci si trova fra i pezzi grossi ed è anche particolarmente interessante perché essendo in una posizione alta si ha accesso a più gare ed è molto interessante perché sono gare di livello molto alto anche rispetto a quelle che sto già facendo che comunque sono sempre di alto livello"

Qualche mese fa c'eravamo lasciati che eri appena entrato nella top 10, adesso sei settimo. Si punta sempre a scalarla questa classifica? "Si, si punta sempre a scalarla, dai si cerca di arrivare fra le prime posizioni, fra le prime tre e anche al primo, è molto dura però dai ci proviamo"

Qual è la gara più bella fino a questo momento, la competizione più bella che hai affrontato? "Gli italiani da cadetto l'ultimo anno che sono arrivato secondo, è stato un bel risultato"

Adesso quali sono i prossimi obiettivi? "Allora, i prossimi obiettivi che abbiamo sono il Grand Prix a Tirana che abbiamo giovedì 12, poi dopo successivamente abbiamo sempre la serie Grand Prix e sempre diciamo gare G2, G1, sempre così varia per tutta l'Europa"

Mi proietto un po' più avanti perché nel 2028 ci sono i Giochi Olimpici di Los Angeles, è un sogno che stai pensando di trasformare in realtà? "Sì, ovviamente un sogno e cade proprio giusta con l'età, infatti farò 18 anni proprio quell'anno e sarebbe veramente un gran sogno poter arrivarci e gareggiare alle Olimpiadi"

Che effetto fa portare la bandiera di San Marino in giro per l'Europa e per il mondo e ottenere questi risultati? "E' una bellissima sensazione, molto importante e si cerca sempre di fare il meglio per me e sempre anche per la bandiera"

