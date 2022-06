ORANO2022 Orano 2022, sabato l'apertura

L'acqua e la pace. Da quando in Europa non piove più ed è tornata la guerra due valori assoluti come appunto acqua e pace tornano anche drammaticamente attuali. Ed ecco allora che i vecchi Giochi del Mediterraneo sul futuro dei quali molti si sono interrogati, fanno irruzione nel calendario, attesi e benedetti. Sono Giochi di speranza per i rappresentati di 26 Comitati Olimpici tra cui appunto anche San Marino. Che dopo Tokyo viene guardata con ammirazione, stupore e un pizzico d'invidia. Ieri la partenza del gruppo che sarà completato poi in giornata con il resto degli atleti, la Reggenza e il Segretario Lonfernini. Sullo sfondo c'è ancora il ricordo dell'impresa di Tarragona, 2 ori nel Trap e nelle Bocce, regalo di Alessandra Perilli ed Enrico Dall'Olmo che domani porteranno la bandiera. Qui ad Orano, calda e accogliente verso gli atleti, calda e diffidente verso chi lavora. Piccolo flash back, la squadra ha viaggiato con l'Italia che proprio al gate d'imbarco ha presentato la spedizione con una insolita conferenza stampa. Una delegazione con tanti giovani di belle speranze, qualitativamente impreziosita da un paio di punte di diamante e quantitativamente, solitamente, oceanica.

Nel video l'intervista al Segretario Generale del Cons Eros Bologna

