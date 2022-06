ORANO2022 Orano2022, il Mediterraneo si incontra e "gioca"

Da Orano passa il futuro dei Giochi e forse una speranza di pace. Da una manifestazione che stava scivolando ai margini, arriva il colpo di reni verso una centralità ritrovata. Far dialogare i popoli del Mediterraneo, così storicamente vicini e lontani, così storicamente amici, ma anche rivali e litigiosi è la scommessa con la quale la seconda città dell'Algeria chiede fiducia. Accoglie i Giochi con il sorriso, li organizza e forse anche li disorganizza con i suoi tempi che non sono quelli europei. Così orgogliosa, così islamica, la città è una bella città con un bel mare, tanta gente, tanto gas e una zona centrale indietro di qualche decennio dove si va solo scortati. Il mondo guarda Orano e Orano apre quasi tutti i siti internet, un centro stampa moderno da dove trasmettere e tecnologia e storia, luce del sole e zone grigie si mischiano e non si fondono. Si può fare quasi tutto con la consapevolezza di non esser mai persi di vita dall'occhio del grande fratello.

